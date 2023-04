Le più importanti e ricche vincite della storia del gioco d’azzardo

Le vincite al casinò entrate nella storia

Quanto ha vinto Charles Wells?

Per studiare le vincite più alte ai casinò della storia, si deve andare a Montecarlo. Nel 1891, Charles Wells iniziò a giocare con piccole puntate alla roulette. I suoi numeri fortunati cominciarono a uscire più spesso, e Wells aumentò le sue puntate. Questo portò il giocatore a far saltare il banco per ben 12 volte nel giro di 11 ore. Il Casinò di Montecarlo non aveva più fiches da dare al giocatore, che tornò a casa con 1 milione di franchi. La storia ispirò anche un film a Hollywood del 1935, con Ronald Colman e Joan Bennett.

Elmer Sherwin a Las Vegas

Bisogna allontanarsi di nuovo dai casinò in Italia e avvicinarsi a Las Vegas. Nella città del gioco d’azzardo, basta una vacanza per cambiare la propria vita. Questo è quello che è successo a Elmer Sherwin. Nel giro di pochi minuti di gioco riuscì a vincere già 5 milioni. Ha poi raggiunto la cifra record di 21 milioni di dollari. Questa vittoria lo ha fatto entrare di diritto nella lista dei più fortunati campioni del gioco d’azzardo.

La vincita triste del 2000

Restando a Las Vegas, si ha a che fare con una delle vincite più grandi e tristi della storia. La protagonista è la cameriera Cynthia Jay-Brennan, di 37 anni. A fine turno, la donna entrò nel Casinò Desert Inn. Era decisa a puntare sulla slot machine i suoi 27 dollari di mancia. Proprio con le ultime monete, riuscì a portare a casa la vincita record di 35 milioni di dollari. Si tratta di un jackpot veramente alto per gli standard delle slot machine.

Ovviamente, questa vincita cambiò la vita della cameriera. Anche se la donna si diede subito ai festeggiamenti, il giorno dopo andò al lavoro come sempre. Non voleva infatti mettere in difficoltà i colleghi, e così dimostrò un grande senso di responsabilità. Purtroppo, dopo 6 settimane rimase paralizzata per un incidente stradale, quando venne infatti investita da un automobilista ubriaco. Ecco perché la vincita di Cynthia Jay-Brennan è entrata nella storia anche per la sua tristezza.

Jarecki a Sanremo

Analizziamo adesso il caso di uno dei più famosi casinò italiani, quello di Sanremo in Liguria. Una delle sue roulette presentava un difetto di costruzione, nel 1969. Il giocatore Richard Jarecki se ne accorse e ne approfittò per vincere più di 120 milioni di lire. Si trattava di una cifra enorme, e il casinò dovette allontanare il giocatore per 2 settimane. La roulette era stata spostata, ma Jarecki riuscì a riconoscerla e a far saltare nuovamente il banco. In totale riuscì così a portare a casa oltre 600 milioni di lire. Fu un serio problema per il casinò di Sanremo, che decise così di allontanarlo definitivamente.

Il caso Packer

La fortuna aiuta anche i principianti. Così è accaduto a Kerry Packer, miliardario australiano alle sue prime partite di Blackjack e Baccarat. In un casinò di Las Vegas, studiando questi due giochi, riuscì così a vincere quasi 40 milioni. Nessuno conosce la cifra esatta. Molti però ricordano le mance generose che il miliardario lasciò a tutto lo staff del casinò. Purtroppo, sembra che Packer perse molto denaro in seguito, continuando a giocare d’azzardo.

Come si può vincere così tanto?

