LUTTO IN BRASILE | Scomparsa Liliana Frenda, coordinatrice MAIE Rio de Janeiro: il cordoglio del presidente Ricardo Merlo

“Sono davvero commosso. Ho appena ricevuto dal Brasile la tristissima notizia della scomparsa di Liliana Frenda, coordinatrice MAIE a Rio de Janeiro, già consigliere Comites della stessa città. Da alcuni giorni stava combattendo contro il Covid, ma non ce l’ha fatta a vincere la battaglia. La sua morte improvvisa ci riempie il cuore di tristezza. Da anni rappresentava un punto di riferimento importante per la comunità italiana di Rio, sempre pronta a dare una mano, ad assistere i connazionali più deboli e bisognosi. Da parte mia personale e di tutto il Movimento Associativo Italiani all’Estero le più sentite condoglianze alla famiglia. Buon viaggio Liliana, ci mancherai”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE.

Nel video qui di seguito, Liliana Frenda durante una manifestazione del MAIE a Rio nel 2017.