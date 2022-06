LONDRA | Armani exchange apre a Regent street

L'opening del brand, non ancora ufficializzato dalla label, è però confermato dalle affissioni per il recruitment spuntate nelle ultime settimane nella capitale inglese

Su Milano Finanza si racconta di Armani exchange che apre a Regent street a Londra. Per l’inaugurazione dello spazio dedicato alla sua linea, la casa di moda italiana ha rilevato l’ex spazio di Zara home, recentemente chiuso a causa della crisi post-pandemia.

L’opening del brand, non ancora ufficializzato dalla label, è però confermato dalle affissioni per il recruitment spuntate nelle ultime settimane nella capitale inglese e contribuirà al rilancio della nota via dello shopping, che mira a diventare la principale arteria di fascia medio-alta del West end.

Nell’ultimo biennio, Regent street ha assistito alla chiusura di oltre il 12% degli spazi commerciali e anche la media degli affitti è diminuita del 30%.

L’azienda non ha ancora confermato la data di apertura del punto vendita, ma nei pressi della via sono comparsi diversi manifesti pubblicitari per la ricerca di personale con la scritta «I need you».