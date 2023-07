LO STUDIO | Italia meta ideale per 7 vacanzieri stranieri su 10

Per sette vacanzieri stranieri su 10 l’Italia la meta ideale dove trascorrere le vacanze: il patrimonio culturale, naturale, storico e artistico italiano permette al nostro Paese di essere la meta ideale per le vacanze. A conquistare i turisti sono cucina, mare, bellezze naturali e culturali del nostro territorio. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da Polara, azienda siciliana di soft & well drink, che quest’anno celebra i 70 anni ed è presente in circa 50 paesi del Mondo.

”Siamo il Paese della grande bellezza e del buon vivere – afferma Carmelo Polara, ad di Bibite Polara – e questo ci viene riconosciuto da chi arriva in Italia, ma anche da chi vive l’Italia attraverso i prodotti italiani esportati all’estero. Siamo l’eccellenza e molte volte facciamo fatica a capirlo. Dobbiamo avere maggior rispetto della nostra origine, dei nostri territori, della nostra cultura e della miriade di prodotti di qualità che le aziende italiane sanno realizzare ed esportare. Essere italiani è motivo di orgoglio ovunque si vada nel mondo”.

Quando ci osservano i vacanzieri internazionali sono colpiti dal modo di vivere degli Italiani (68%), dal nostro modo di vestire (64%), dalla nostra ospitalità (62%), dal nostro modo di vivere la tavola (58%), da come stiamo insieme (54%), dal nostro continuo contatto fisico (52%), dalla bellezza esteriore degli italiani (49%), dal nostro modo di guardare (44%), da come corteggiamo (42%). Per i turisti stranieri gli italiani sono considerati dei grandi amatori (40%).