L’INTERVISTA | Sottosegretario Merlo a Gente d’Italia: “Anni fa chiusure consolari e tagli, oggi nuove aperture e aumento di fondi”

Ricardo Merlo, Sottosegretario alla Farnesina: "Negli anni precedenti governi di ogni colore politico non hanno fatto altro che chiudere Ambasciate e Consolati: noi stiamo facendo proprio il contrario, stiamo aprendo nuove sedi". E per quanto riguarda il MAIE: "Vogliamo portare avanti quella che è prima di tutto una visione culturale e poi politica del Movimento: se non siamo noi italiani nel mondo a pensare a noi stessi, non ci penserà nessuno"

Gente d’Italia, quotidiano diretto a Montevideo da Mimmo Porpiglia, ha intervistato in esclusiva il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Pubblicata sul numero di ieri di quello che senza dubbio è il giornale italiano più letto in Uruguay, l’intervista – che consideriamo di alto livello giornalistico da una parte e di grande spessore politico e istituzionale dall’altra – tratta diversi temi, tra cui il rimpatrio dei connazionali bloccati all’estero al tempo del coronavirus, la nuova sede consolare a Montevideo, il rafforzamento e la riqualificazione della rete consolare italiana nel mondo, il voto all’estero, il ruolo della stampa italiana nel mondo.

ItaliaChiamaItalia vi propone dunque qui di seguito le dichiarazioni che il Sottosegretario Merlo ha rilasciato Gente d’Italia, conosciuto ormai da tempo come il quotidiano delle Americhe.

Sottosegretario Merlo, gli iscritti all’Aire fuori dall’area Schengen dal 1 luglio potranno rientrare in Italia ad abbracciare i loro cari, ma solo dopo una quarantena. Non lo trova ingiusto e anche incostituzionale?

Sì, lo trovo ingiusto. Comunque non ci dobbiamo dimenticare che la situazione che viviamo a livello mondiale a causa della pandemia non ha precedenti. Nessun Paese sa bene come agire. Non ci sono precedenti. Tutti i Paesi si sono trovati davanti a una emergenza mai vista prima, ciascun governo ha reagito a modo proprio, nel bene e nel male. Dunque sì, ribadisco, non lo trovo ragionevole: ma è molto difficile trovare in questo momento una ricetta giusta per combattere questo coronavirus. Persino i medici e gli ormai famosi virologi hanno pareri contrastanti tra loro, per non parlare dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che in certi periodi ha solo creato confusione. Pensate che ci sono dei Paesi che hanno vietato persino il rientro dall’estero dei propri cittadini residenti. Dobbiamo solo sperare che le misure prese da ciascun governo siano in grado di diminuire il rischio pandemia e quindi di poter tornare quanto prima alla normalità.

Ritiene che questo governo si stia veramente facendo carico dei problemi dei suoi cittadini che vivono all’estero?

Sì, assolutamente. I fatti parlano da soli: dall’inizio di questa legislatura, sono stanziati fondi per assumere oltre 700 nuove unità alla Farnesina, tra personale di ruolo e contrattisti. Non succedeva da più di vent’anni. Si tratta di personale che, una volta selezionato e formato, arriverà nei Consolati italiani di tutto il mondo e consentirà di velocizzare il lavoro e renderlo più agile, a tutto beneficio dei connazionali.

A ben vedere sono davvero tanti i risultati ottenuti a favore degli italiani nel mondo: la Carta d’identità elettronica per gli italiani residenti in Europa; ridotti drasticamente i tempi di attesa per il rinnovo o il rilascio del passaporto nella maggior parte delle Sedi Consolari dell’America Latina, grazie all’implementazione di nuove tecnologie; 50 milioni di euro per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo (si tratta di un vero e proprio record, mai una somma così alta era stata stanziata prima per questo capitolo); 5 milioni di euro, fondi extra, per l’assistenza ai connazionali ai tempi del coronavirus. E poi milioni di euro stanziati per rafforzare la rete consolare nel Regno Unito, in piena Brexit; più fondi agli organi di rappresentanza degli italiani all’estero, Comites e CGIE, e tanto altro ancora.

Più in generale, vorrei dire che – anche grazie alla presenza al governo di un Movimento come il nostro – rispetto al passato c’è stata un’inversione di tendenza per quanto riguarda le politiche a favore dei nostri connazionali oltre confine. Tempo fa, Lei si ricorderà direttore, si parlava di tagli al personale, di smantellamento della rete consolare, di chiusure di Ambasciate e Consolati. Ora si aprono nuove sedi consolari e si fanno nuove assunzioni. Non accadeva da anni. Insomma, in questa legislatura finalmente esiste una vera politica per gli italiani all’estero.