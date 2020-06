Italiani all’estero, La Marca e Schirò (Pd): “Cittadinanza dei trentini nel mondo, sollecitato impegno a Lamorgese”

“È da verificare l’esistenza delle domande presentate da un certo numero di trentini, che non risultano all’esame del Ministero dell’Interno né in giacenza presso i Consolati di riferimento”

“Abbiamo aggiunto la nostra voce, scrivendo direttamente al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a quella dei rappresentanti dell’associazione dei Trentini nel mondo, condividendo le loro preoccupazioni in ordine all’applicazione della legge 379/2000 relativa al riconoscimento della cittadinanza degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori ex austro-ungarici”. Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca La Marca e Angela Schirò, deputate Pd elette all’estero.

“È da verificare l’esistenza delle domande presentate da un certo numero di trentini, che non risultano all’esame del Ministero dell’Interno né in giacenza presso i Consolati di riferimento. Allo stesso tempo, abbiamo rivolto al Ministro Lamorgese anche una sollecitazione a disporre un più celere esame delle domande giacenti”.

“Siamo fiduciose – concludono le onorevoli dem – che il Ministro dell’Interno, alla luce della sua provata competenza amministrativa e della sua sensibilità democratica, saprà adottare le opportune misure per dare una risposta concreta e celere a connazionali come i trentini nel mondo, che si sono sempre distinti per l’operosità e la tenacia con cui hanno preservato il legame con l’Italia”.