Lingua italiana nel mondo, Odoguardi (MAIE): “Governo assicuri le giuste risorse agli enti gestori”

“La nostra lingua è una delle eccellenze del made in Italy, rappresenta la nostra identità. Ecco perché è fondamentale sostenere gli enti promotori della lingua e della cultura italiana nel mondo, per fare in modo che oltre confine l’idioma italiano – che è musica e poesia – sia sempre più diffuso, apprezzato, amato”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi.

“Sappiamo che esistono dei ritardi nell’erogazione dei fondi a quegli enti che all’estero si occupano di promuovere la cultura tricolore. Sappiamo anche, tuttavia, che l’attuale esecutivo tiene molto a tutto ciò che è made in Italy e identità italiana. Per questo siamo convinti che presto si saneranno le criticità che ci sono – penso in particolare agli enti promotori in Canada o USA, ma anche in America Latina e in Europa – e che coloro che si occupano di promuovere nel mondo la lingua italiana riceveranno presto il giusto sostegno da parte dello Stato italiano. Come MAIE restiamo vigili – conclude Odoguardi -, pronti a farci sentire, anche con strumenti parlamentari se necessario, nel caso dal governo non arrivassero risposte concrete”.