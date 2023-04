Romagnoli (MdL): “Lavoriamo senza sosta per migliorare la qualità di vita degli italiani all’estero”

“Come Movimento delle Libertà da sempre ci battiamo per migliorare la qualità di vita degli italiani all’estero, specialmente di quelli che vivono in Europa. Con le nostre iniziative sul territorio, con l’organizzazione di eventi culturali e sociali tra i connazionali, teniamo alta la bandiera dell’italianità”

“Forza Italia cresce nei sondaggi: il partito presieduto da Silvio Berlusconi recupera ed è ai massimi dal mese di ottobre. E’ un dato estremamente positivo, significa che tanti italiani si rivedono ancora oggi nelle politiche portate avanti dall’unica forza in grado di garantire ai moderati una seria, capace e organizzata rappresentanza in Parlamento, nel Governo, nel Paese”. Lo dichiara Massimo Romagnoli, fondatore e presidente del Movimento delle Libertà.

“Dispiace – prosegue – che oltre confine, dove Silvio Berlusconi è da sempre molto apprezzato, il partito fondato dall’uomo di Arcore non sia rappresentato a livello parlamentare. Infatti, alle Politiche del 2022 Fi non ha conquistato neppure un seggio all’estero. Questo – dobbiamo dirlo a chiare lettere – a causa di una completa mancanza di organizzazione, oltre che di candidature sbagliate. Ma nel mondo non sono pochi i connazionali che credono ancora oggi nel partito e che sarebbero pronti a dargli fiducia ancora una volta”.

“Come Movimento delle Libertà da sempre ci battiamo per migliorare la qualità di vita degli italiani all’estero, specialmente di quelli che vivono in Europa. Con le nostre iniziative sul territorio, con l’organizzazione di eventi culturali e sociali tra i connazionali, copriamo quel vuoto che si è venuto a creare con l’assenza di rappresentanti azzurri credibili o che si muovono solo quando è tempo di elezioni. Lo facciamo – sottolinea Romagnoli – perché siamo convinti che sia importante dare ascolto e attenzione agli italiani all’estero sempre, non solo durante il periodo elettorale. Lavorando fin d’ora per vincere le sfide che verranno, ci auguriamo che un importante partito come Forza Italia sappia in futuro dare il giusto valore all’universo dell’emigrazione, non solo a parole, ma con fatti concreti”, conclude.