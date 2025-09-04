Teglio Veneto ospiterà l’evento di chiusura del progetto “Primis Plus” che, per la prima volta, ha unito sette Comuni del Portogruarese nella tutela della lingua friulana.

È in programma lunedì 8 settembre l’iniziativa “Oltre i Confini”, evento conclusivo del progetto finanziato al programma europeo Interreg Italia- Slovenia che ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle minoranze linguistiche friulanofone in Veneto.

L’iniziativa – scrive Il Gazzettino – è stata presentata dal sindaco, Oscar Cicuto, e del direttore dell’Unità organizzativa cooperazione internazionale del Veneto, Luigi Zanin, che ha evidenziando come questo progetto nasca dall’urgenza di accendere un faro sul friulano, lingua di minoranza storica a Portogruaro, Concordia Sagittaria, Teglio Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Gruaro, classificata «definitivamente in pericolo».

In tutti questi Comuni sono stati realizzati eventi per la promozione del patrimonio storico in una prospettiva turistica: lo scopo è stato infatti avvicinare alla cultura locale oltre che i residenti anche i milioni di turisti delle vicine spiagge.