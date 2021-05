L’INDAGINE | Vacanze nel Bel Paese per 22 milioni di italiani

Le vacanze dureranno, in media, 14 giorni; Hotel e B&B rappresentano la prima scelta dei viaggiatori (42%), ma il boom per l'estate 2021 e' atteso per le case vacanza (33,7%) e i villaggi turistici (15,1%)

Quest’anno le ferie saranno nazionali. Sono ben 22 milioni i nostri connazionali che, secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, per le vacanze hanno scelto di rimanere dentro i confini italiani. Solo 3,3 milioni, invece, opteranno per un viaggio all’estero.

A far loro da contraltare sono i 6,5 milioni di individui che, spinti dalla paura del virus o dall’impossibilita’ economica a spendere, non partiranno affatto.

Ancora tanti, invece, gli indecisi; 11,5 milioni.

Le vacanze dureranno, in media, 14 giorni; Hotel e B&B rappresentano la prima scelta dei viaggiatori (42%), ma il boom per l’estate 2021 e’ atteso per le case vacanza (33,7%) e i villaggi turistici (15,1%). Ci si spostera’ prevalentemente in auto (74,7%), ma aumentano rispetto al 2020 i viaggiatori che si muoveranno in aereo (17%) o via mare (5,7%).