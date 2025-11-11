Luciano Vecchi, responsabile per gli italiani nel mondo del Pd, durante la presentazione a Roma, presso la Sala San Pio X, della XX edizione del Rapporto italiani nel mondo (2025) della Fondazione Migrantes, ha dichiarato: “Gli oltre sette milioni di italiani che vivono, studiano e lavorano all’estero sono una risorsa fondamentale per il Paese e così dovrebbero essere considerati dalle politiche pubbliche. Ciò, purtroppo, non è.

Abbiamo visto in questi anni un taglio progressivo delle risorse destinate non soltanto alla partecipazione e alla rappresentanza, ma anche al coinvolgimento e alla valorizzazione di tutti coloro che si stanno facendo onore all’estero e che dovrebbero essere parte integrante, perché lo vogliono ma spesso non gli viene permesso, del futuro del nostro Paese”.

“Faremo una battaglia sul bilancio 2026 dello Stato – prosegue Vecchi a colloquio con 9Colonne – perché non sono previste risorse per gli italiani all’estero, mentre per il sostegno al loro protagonismo uno sforzo, questo Paese, lo deve fare. Questo è l’impegno che i parlamentari del Pd, a cominciare da quelli eletti nella circoscrizione estero, profonderanno nelle prossime settimane”.

Intervenuto anche l’On. Fabio Porta, deputato Pd eletto all’estero: “Quest’anno il Rapporto italiani nel mondo celebra i suoi vent’anni e parla di un fenomeno che ormai è diventato cronico nel nostro Paese, ovvero la fuga dei cervelli: un termine ‘brutto’ per parlare di quei talenti che cercano all’estero una nuova opportunità o delle condizioni migliori che il Paese non offre.

In realtà dovremmo parlare – e credo che il rapporto ci dia l’opportunità di farlo – di mobilità circolare e dovremmo farlo anche alla luce della revisione di una legge sulla cittadinanza che è diventata troppo restrittiva e che soprattutto danneggia chi invece vorrebbe tornare” in Italia.

“A chi è andato all’estero e ha dei figli, dei nipoti nati all’estero, bisognerebbe dare – anche con la cittadinanza – la possibilità di tornare e anche di investire nel nostro Paese”.