Il Lazio si distingue come leader nazionale nella mobilità elettrica, con un impressionante balzo in avanti nelle immatricolazioni di auto elettriche, passate dal 4,5% al 13,7%, consolidando il primato italiano in questo settore.

I dati del monitoraggio di CIRO (Climate Indicators for Italian RegiOns) evidenziano inoltre come la regione laziale, con 5,0 tonnellate di gas serra pro-capite, mantenga la seconda migliore performance d’Italia in termini di emissioni, ben al di sotto della media nazionale di 7 tonnellate.

La piattaforma CIRO, realizzata da Italy for Climate in collaborazione con Ispra, ha rilevato importanti progressi nella transizione ecologica laziale: buona la performance sui nuovi impianti rinnovabili in termini di kW installati e sulle nuove Comunità Energetiche rinnovabili attivate.

Nel settore industriale, il Lazio ha ridotto del 14% le proprie emissioni di gas serra in rapporto al valore aggiunto rispetto all’ultima rilevazione, con una performance molto positiva anche in termini di consumi energetici finali.

Le principali criticità per la regione sono rappresentate dalla bassa quota di rinnovabili sui consumi totali di energia, che resta ancora fra le più basse in Italia (12% contro il 19% nazionale), e dalla scarsa percentuale di edifici in classe A (6%), fra i più bassi d’Italia.

La regione presenta inoltre un alto consumo di suolo, perdite della rete idrica superiori alla media nazionale e ha registrato 66 eventi estremi nell’ultimo anno.

“La capacità delle regioni di monitorare e migliorare le proprie performance climatiche rappresenta oggi un elemento cruciale per accelerare la transizione ecologica del nostro Paese”, afferma Andrea Barbabella, Coordinatore di Italy for Climate.

“Per guidare efficacemente questa transizione sono necessari dati e informazioni sempre più aggiornati e affidabili. È proprio con questo obiettivo che Italy for Climate, in collaborazione con Ispra, ha sviluppato CIRO: uno strumento che supporta concretamente le regioni nel percorso verso la decarbonizzazione. Attraverso il monitoraggio puntuale delle performance e l’identificazione di best practice, CIRO valorizza le eccellenze territoriali italiane, creando un network virtuoso di sostenibilità che può fungere da acceleratore per l’intero sistema Paese”.

CIRO è il primo database italiano dedicato al monitoraggio e al confronto delle performance climatiche regionali, grazie ad un’analisi articolata in 26 indicatori strategici suddivisi in 8 aree tematiche.

La piattaforma non si limita a fotografare la situazione attuale, ma consente di mettere in relazione i progressi locali con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, offrendo quindi un supporto concreto alle pubbliche amministrazioni per la pianificazione delle politiche climatiche regionali.