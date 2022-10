Lavori del futuro: ecco le 5 attività più redditizie per il 2023

Spesso i giovani (o i meno giovani) si domandano quali saranno le professioni del futuro, per arrivare preparati e non lasciarsi scappare nessuna opportunità

Il mercato del lavoro è in continuo mutamento e, per questo, quando parliamo di professioni del futuro facciamo riferimento a qualcosa di difficilmente prevedibile.

Infatti, parliamo di un ambiente estremamente dinamico, dove i cambiamenti sono all’ordine del giorno.

Eppure, spesso i giovani (o i meno giovani) si domandano quali saranno le professioni del futuro, per arrivare preparati e non lasciarsi scappare nessuna opportunità.

In questo modo, questi si prepareranno in anticipo a cogliere tutte le opportunità di carriera che si presenteranno nei prossimi anni.

Oggi siamo qui per scoprire insieme quali saranno le professioni che caratterizzeranno il mercato del lavoro nei prossimi anni.

Lavori del futuro: una piccola premessa

Prima di cominciare a scoprire quali saranno le professioni che caratterizzeranno i prossimi anni nel mondo del lavoro, dobbiamo fare una doverosa premessa.

Stando ai dati, in un prossimo futuro il fabbisogno del mercato del lavoro sarà di circa 1,2 milioni di persone.

Ebbene, secondo uno studio condotto da ANPAL e Unioncamere, le lauree maggiormente richieste nei prossimi anni saranno in economia, medicina, giurisprudenza e ingegneria.

Nel dettaglio, secondo le previsioni effettuate ci sarà bisogno di:

Circa 40.000 laureati in economia e statistica

39.000 laureati in giurisprudenza

35.000 laureati in medicina

Fino a 34.000 laureati in ingegneria

Dunque, coloro che hanno scelto di studiare per trovare lavoro in questi campi, avranno sicuramente molte opportunità di trovare lavoro.

Oltre a questi lavori, da sempre considerati come degli evergreen, ci sono nuove professioni che stanno nascendo negli ultimi anni, soprattutto grazie alla rete, che potrebbero essere delle ottime opzioni per il futuro.

#1: E-commerce Manager

Il mercato del commercio online è in crescita, soprattutto in seguito alla pandemia. Per questo motivo gli e-commerce manager sono delle figure particolarmente ricercate nel mercato.

Ebbene, secondo le previsioni, la crescita del commercio online non si fermerà e, di conseguenza, questo sarà un lavoro particolarmente diffuso nei prossimi anni.

#2: SEO Specialist

Un altro settore che non si fermerà in un prossimo futuro è quello legato al marketing digitale e, di conseguenza, saranno molte le professioni che si diffonderanno in questo campo.

Nello specifico, il SEO Specialist è quel professionista che, grazie alla conoscenza di Google, delle parole chiave e dell’algoritmo, aiuta un’azienda o un professionista a posizionare il suo sito nelle prime posizioni dei motori di ricerca.

#3: Social Media Manager

Un’altra professione che andrà per la maggiore nei prossimi anni è quella del social media manager, ossia quell’esperto che si occupa della comunicazione online sui social media per un’azienda o per un brand.

#4: Analista dati

Il web porta ad accumulare un’enorme quantità di dati e, di conseguenza, è essenziale che qualcuno si occupi di una loro analisi. Quindi, anche questa figura sarà molto ricercata nei prossimi anni.

#5: SEM Specialist

Oltre all’ambito SEO, ossia l’insieme di tecniche gratuite per posizionare un sito in prima pagina su Google, c’è anche la SEM, ossia le tecniche a pagamento.

