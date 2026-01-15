Julio Iglesias è al centro di una grave accusa giudiziaria in Spagna. Due ex dipendenti hanno denunciato il cantante per presunti abusi sul lavoro e aggressioni sessuali, fatti che – secondo le loro dichiarazioni – sarebbero avvenuti nel 2021 nelle residenze dell’artista in Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

A rivelare la vicenda è stata un’inchiesta giornalistica durata tre anni, condotta dal sito elDiario.es e dall’emittente statunitense in lingua spagnola Univision. Le due donne sostengono che Iglesias avrebbe abusato della propria posizione di potere per sfruttarle lavorativamente e sottoporle ad atti di natura sessuale in un contesto di intimidazione e dipendenza gerarchica.

In alcuni casi, secondo le accuse, gli episodi sarebbero avvenuti in presenza di altre dipendenti con ruoli di supervisione sulle presunte vittime. Le due donne sono assistite legalmente dall’ong Women’s Link Worldwide e hanno presentato denuncia alla procura dell’Audiencia Nacional, che nei prossimi giorni le ascolterà come “testimoni protette”.

Secondo il team legale dell’organizzazione, i fatti denunciati potrebbero configurare diversi reati, tra cui tratta di esseri umani finalizzata al lavoro forzato e alla servitù, molestie sessuali, aggressione sessuale, lesioni e violazioni dei diritti dei lavoratori.

L’entourage del cantante mantiene per ora il massimo riserbo pubblico. La rivista spagnola ¡Hola! è riuscita a contattare Iglesias, che non ha rilasciato dichiarazioni dirette, limitandosi a far sapere che non è ancora il momento di parlare, ma che lo farà a breve.

«Julio sta preparando la sua difesa e tutto sarà chiarito – riferisce la rivista -. Vuole andare a fondo della questione affinché non restino dubbi sulle reali circostanze e sulla versione dei fatti». In privato, aggiunge ¡Hola!, il suo entourage nega totalmente le accuse e si dice sbalordito per quanto sta accadendo.

L’indagine è ora nelle mani della magistratura spagnola, che dovrà verificare la fondatezza delle accuse e accertare eventuali responsabilità penali.