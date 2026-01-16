Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, la Sen. La Marca (PD) è intervenuta in dichiarazione di voto in Senato per esprimere, a nome del suo Gruppo di appartenenza, il dissenso all’approvazione del disegno di legge relativo alla revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero, abbinato al DDL a sua prima firma sulla – Riforma della rete consolare onoraria.

Nel corso del suo intervento, la Senatrice – giudicando il testo in esame come «obsoleto, anacronistico e del tutto privo di lungimiranza» – ha evidenziato come le politiche del Governo, invece di «facilitare le future generazioni di oriundi», introducano solo «nuovi ostacoli burocratici all’avviamento delle procedure sulla cittadinanza».

La Marca (PD) ha poi duramente criticato la scelta di abbinare questo DDL al testo a sua prima sulla riforma della rete consolare onoraria. Una scelta fatta per ostacolare e affossare la riforma da lei proposta.

«Per evitare un confronto costruttivo, la maggioranza ha dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti proposti da me e dal mio gruppo, negando di fatto ogni possibilità di migliorare il testo», ha proseguito la Senatrice.

«Questo governo definisce la rete consolare come il nostro biglietto da visita nel mondo, ma poi fa di tutto per non modernizzarla.

Il mio disegno di legge avrebbe conferito un reale riconoscimento ai rappresentanti della rete consolare onoraria, che offrono un servizio prezioso a beneficio della collettività praticamente a costo zero, sostenendo al contempo le sedi consolari tradizionali che operano in grande affanno», ha proseguito la Senatrice.

«Non mi resta che richiamare con forza la responsabilità della maggioranza per non aver voluto sostenere e valorizzare il lavoro che i consoli onorari svolgono a beneficio degli italiani nel mondo» ha concluso la Senatrice.