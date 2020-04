ITALIANI IN NORD E CENTRO AMERICA: RIMPATRI IN EPOCA DI CORONAVIRUS

Ogni Stato ha messo le proprie regole, per quanto riguarda l’apertura e chiusura dei propri porti ed aeroporti. Queste regole vanno rispettate ed é con questo che il nostro Governo ha dovuto fare i conti per poter rimpatriare il piú velocemente possibile i nostri connazionali all’estero. Ottenere autorizzazioni per poter operare i voli delle Linee Aeree, in circostanze come quella che stiamo vivendo, non é un compito facile.

Oggi osservo, con grande allegria, che stanno partendo dalla Repubblica Dominicana altri due voli: uno organizzato da Blu Panorama (che era stato recentemente cancellato) ed un altro della compagnia Neos. In totale, in meno di un mese, quattro voli ferry.

Altro volo il 19 aprile da Orlando per i connazionali del Sud Est degli USA che sono rimasti bloccati. Il 16 aprile é partito un volo da Cuba con un centinaio di connazionali. Tutto questo grazie al lavoro estenuante e difficile di tante persone. Tra queste, non si puó non menzionare anche il personale del MAECI e delle diverse Ambasciate e/o Consolati, impegnati nell’ottenere i permessi per operare i voli e per mantenere contatti con i connazionali bisognosi di rimpatriare.

Alla fine, ció che conta sono i risultati ottenuti e non le parole che, se mal espresse, rischiano di dividerci.

Personalmente, in casi di emergenza, ho imparato a cercare sempre di risolvere le cose e di non perdere tempo in critiche, perché con le critiche non si risolvono i problemi.

Mi auguro che, una volta terminata questa emergenza globale, le nostre colonie Italiane residenti in Centro e Nord America diventino più forti ed unite che mai, con il desiderio di creare e non distruggere, di dialogare e non offendere, di dare e non approfittare. Alla fine, siamo tutti Italiani.

*Vicepresidente MAIE Mondiale