Italiani all’estero, Vignali (Farnesina): “Elezioni Comites tra giugno e ottobre 2021”

Sugli aiuti ai connazionali al tempo del Covid: "Già due milioni di euro sono stati allocati alle ambasciate e ai consolati per rispondere a situazioni di difficoltà e altri 800mila sono in fase di valutazione”

Luigi Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero del ministero degli Esteri, intervenendo alla plenaria del Consiglio generale degli italiani all’estero ha detto: “La riforma di Comites e Cgie è un tema importante. Confermo la nostra piena disponibilità a confrontarci per arrivare a un progetto condiviso. E’ fondamentale che il progetto sia condiviso tra Cgie, Comites e ministero degli Esteri. Manderò una proposta a Merlo”.

Vignali ha aggiunto che il voto per il rinnovo dei Comites si terrà l’anno prossimo probabilmente “tra giugno e ottobre” per via dell’emergenza coronavirus.

“I Comites e il Cgie ci aiutino a rispondere alle esigenze dei nostri connazionali, ci siamo come Farnesina, siamo pronti a prendere in considerazione le problematiche e le richieste in virtù dei fondi assegnati dal parlamento”.

“Già due milioni di euro sono stati allocati alle ambasciate e ai consolati per rispondere a situazioni di difficoltà e altri 800mila sono in fase di valutazione – ha aggiunto Vignali sugli aiuti ai connazionali ai tempi del covid – anche nel 2021 saranno disponibili questi fondi”. “Servono progetti strutturati e validi per situazioni comprovate, siamo al vostro fianco per sostenere i nostri connazionali, al tempo stesso lasciatemi dire che sarà sempre più importante che i Comites si abituino a lavorare per progetti ben delineati”.