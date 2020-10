BRASILE | Sottosegretario Merlo: “Il 16 novembre apriamo la nuova sede consolare a Vitória”

Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente MAIE: "Mi recherò a Vitoria personalmente, nella prima metà di dicembre, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia Francesco Azzarello e possibilmente dal direttore generale per gli italiani all’estero, Luigi Vignali, per inaugurare i nuovi uffici"

“Un’ottima notizia per gli italiani e gli oriundi in Brasile: la nuova sede consolare di Vitória potrà aprire al pubblico il 16 novembre, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza che sono stati presi a tutela dei funzionari a contratto e ovviamente dell’utenza”. Ad annunciarlo è il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Mi congratulo con la rete consolare italiana in Brasile: Ambasciatore, Console Generale, funzionari e impiegati hanno messo in atto uno sforzo enorme in questi mesi molto difficili della pandemia per raggiungere questo importante risultato, tanto atteso dalla comunità residente nello Stato di Espirito Santo”, aggiunge il Sottosegretario.

“Nelle prossime ore – informa il Senatore Merlo – sul sito dell’Ambasciata d’Italia in Brasile verrà pubblicata una nota che fornirà tutti i dettagli utili, quali indirizzo del nuovo ufficio, orari di apertura al pubblico, funzioni e competenze della nuova sede”.

“Il Covid19 – sottolinea l’esponente dell’esecutivo – non ferma il lavoro di Governo e Farnesina, che anzi continua senza sosta. Mi recherò a Vitoria personalmente, nella prima metà di dicembre, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia Francesco Azzarello e possibilmente dal direttore generale per gli italiani all’estero, Luigi Vignali, per inaugurare i nuovi uffici. Proseguiamo nel lavoro di riqualificazione e ampliamento della nostra rete consolare – conclude il Sottosegretario Merlo – per essere ancora più vicini ai connazionali, ovunque essi siano”.

BRASIL | Subsecretário Merlo: “16 novembro abriremos a nova repartição consular em Vitória”

“Ótima notícia para italianos e brasileiros: a nova repartição consular de Vitória poderá ser aberta ao público no dia 16 de novembro, em estrito cumprimento dos protocolos de segurança que vêm sendo adotados para proteger os contratos e, obviamente, os usuários ” O anúncio foi feito pelo Subsecretário de Relações Exteriores, senador Ricardo Merlo, fundador e presidente do MAIE – Movimento das Associações Italianas no Exterior.

“Parabenizo a rede consular italiana no Brasil: Embaixador, Cônsul Geral, funcionários e empregados que fizeram um enorme esforço nestes meses tão difíceis de pandemia para alcançar este importante resultado, tão esperado pela comunidade residente no estado do Espírito Santo” , acrescenta o subsecretário.

“Nas próximas horas – informa o senador Merlo – será publicada uma nota no site da Embaixada da Itália no Brasil que dará todos os detalhes úteis, como endereço do novo escritório, horário de atendimento ao público, funções e responsabilidades do novo escritório” .

“A Covid19 – sublinha o representante do executivo – não detém o trabalho do Governo e do Itamaraty, que, aliás, continua inabalável. Irei pessoalmente a Vitória, na primeira quinzena de dezembro, acompanhado do Embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, e possivelmente do gerente geral para os italianos no exterior, Luigi Vignali, para inaugurar os novos escritórios. Continuamos trabalhando no redesenvolvimento de nossa rede consular – conclui o subsecretário Merlo – para estar ainda mais perto de nossos compatriotas, onde quer que estejam”.

Brasil, Subsecretario Merlo: “El 16 de noviembre abrimos la nueva Sede Consular en Vitória”

“Excelentes noticias para los italianos y oriundos en Brasil: la nueva oficina consular en Vitória abrirá al público el 16 de noviembre, en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad que se han tomado para proteger a los funcionarios contratados y, por supuesto, a los usuarios”. Así lo anunció el Subsecretario de Relaciones Exteriores Senador Ricardo Merlo, fundador y presidente de MAIE – Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior.

“Felicito a la red consular italiana en Brasil: Embajador, Cónsul General, funcionarios y empleados han realizado un gran esfuerzo en estos meses tan difíciles de pandemia para lograr este importante resultado, largamente esperado por la comunidad residente en el Estado de Espirito Santo”, añade el Subsecretario.

“En las próximas horas – informa al Senador Merlo – se publicará una nota en el sitio web de la Embajada italiana en Brasil que proporcionará todos los detalles útiles, como la dirección de la nueva oficina, los horarios de apertura al público, las funciones y competencias de la nueva sede”.

“El Covid19 – subraya el representante del ejecutivo – no detiene la labor del Gobierno y de la Farnesina, que de hecho continúa sin parar. Iré personalmente a Vitoria, en la primera quincena de diciembre, acompañado por el Embajador Italiano en Brasil, Francesco Azzarello, para inaugurar las nuevas oficinas. Continuamos con el trabajo de recalificación y ampliación de nuestra red consular – concluye el Subsecretario Merlo – para estar aún más cerca de nuestros compatriotas, dondequiera que estén”.