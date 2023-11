Giovedì 9 novembre la Senatrice Francesca La Marca, eletta con il Pd nella ripartizione estera Nord e Centro America, ha incontrato il Presidente della 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato, Sen. Alberto Balboni, per sollecitare la calendarizzazione in Commissione dell’esame del disegno di legge a sua prima firma che prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l’ha persa dopo la naturalizzazione e la diminuzione del costo da sostenere per la pratica.

Nel corso dell’incontro, tenutosi nell’ufficio del Presidente Balboni, la Senatrice La Marca ha tenuto a ribadire l’urgenza di avviare l’esame del provvedimento per dare finalmente risposta alle tante persone residenti all’estero, ma nate e cresciute in Italia, che hanno diritto alla cittadinanza italiana.

Il Presidente Balboni, comprendendo le richieste della Senatrice e riconoscendo l’importanza della questione, ha rassicurato la stessa della calendarizzazione in commissione del “ddl La Marca” nei primi mesi dell’anno nuovo.

“Ringrazio il Presidente Balboni per il tempo che ha voluto concedermi e per la sensibilità dimostrata nell’incontro di oggi. Auspico che si mantenga l’impegno preso, affinché dopo troppi anni, si permetta finalmente a centinaia di migliaia di persone nate in Italia e residenti all’estero di riacquistare la loro cittadinanza italiana, riaffermando un diritto per troppo tempo negato”, ha dichiarato La Marca a margine dell’incontro.