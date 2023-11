Il Presidente del gruppo di amicizia Italia-Brasile del Parlamento italiano, On. Fabio Porta, ha promosso la riunione di insediamento presso l’Ambasciata del Brasile a Roma.

L’evento si è svolto a Palazzo Pamphilj, dove gli onori di casa sono stati fatti dall’Ambasciatore brasiliano Renato Mosca; in collegamento da Brasilia l’Ambasciatore italiano Alessandro Cortese e il Presidente dell’omologo gruppo di amicizia del Congresso brasiliano Eros Biondini.

All’incontro hanno partecipato il Presidente dell’Unione Interparlamentare italiana (UIP), Sen. Pier Ferdinando Casini, nonché i componenti del gruppo di amicizia italiano insieme ad alcuni membri delle commissioni affari esteri di Camera e Senato.

“Si è trattata di una importantissima occasione per rilanciare al massimo livello la diplomazia parlamentare tra due Paesi uniti da una lunga storia di amicizia e cooperazione – ha detto il Presidente Porta – e sono onorato di poter presiedere un gruppo che, come sottolineato dal Presidente Casini, si distingue non solo per la quantità ma anche per la qualità e l’autorevolezza dei suoi componenti”.

“In questo momento siamo tutti impegnati a sostegno della candidatura di Roma per ospitare l’EXPO 2030 e siamo grati al Presidente Lula per avere ribadito più volte il sostegno del Brasile all’Italia e al Presidente Biondini per avere presentato nel Parlamento brasiliano una mozione bipartisan a sostegno della nostra candidatura”.

“La prossima grande sfida per il nostro gruppo saranno le commemorazioni per i centocinquanta anni di emigrazione italiana in Brasile, previste per il 2024, che coincideranno con l’anno internazionale delle radici italiane nel mondo; un’occasione per rendere omaggio, anche con una specifica missione parlamentare, alla più grande comunità di italo-discendenti al mondo e per rafforzare a tutti i livelli le già ottime relazioni tra i nostri due Paesi”.

All’incontro in Ambasciata hanno partecipato i parlamentari: Fabio Porta, Roberto Bagnasco, Simone Billi, Angelo Bonelli, Enrico Borghi, Giangiacomo Calovini, Pier Ferdinando Casini, Beatriz Colombo, Mauro Del Barba, Sara Ferrari, Silvio Lai Bachisio, Emanuele Loperfido, Elena Murelli, Federica Onori, Giuseppe Provenzano, Stefania Pucciarelli, Ernesto Rapani, Ettore Rosato, Debora Serracchiani, Elena Sironi, Antonio Trevisi, Stefano Vaccari, Francesco Verducci.