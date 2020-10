Italiani all’estero, il Presidente Massimo Romagnoli nomina il Coordinatore MDL per l’Albania

Nominato Carmine Iampietro, “sarà da adesso in poi il punto di riferimento del Movimento delle Libertà per tutti gli italiani residenti nel Paese delle aquile”

L’Onorevole Massimo Romagnoli, Presidente del Movimento delle Libertà, ha nominato Coordinatore MDL per l’Albania il signor Carmine Iampietro, classe 1950, appassionato di politica e viaggi.

Il signor Iampietro, residente in Albania da 6 anni, é attento osservatore delle problematiche degli italiani residenti all’estero e in particolare, di quelle dei pensionati.

Il nuovo Coordinatore ha ricevuto l’incarico dopo una serie di valutazioni fatte dal direttivo e dal Coordinamento del Movimento.

Il Presidente Romagnoli ha dichiarato: “Il nostro Coordinatore nazionale in Albania, il signor Iampietro, sarà da adesso in poi il punto di riferimento del Movimento delle Libertà per tutti gli italiani residenti nel Paese delle aquile”.