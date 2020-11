Italiani all’estero, il CTIM programma le attività per il 2021

Si è tenuto online nelle scorse il Consiglio Direttivo del CTIM, al fine di mettere a fuoco le criticità emerse nelle ultime settimane a causa dell’incremento dei contagi accanto alle strategie per questo ultimo scorcio di 2020, anche al fine di programmare le attività del nuovo anno.

Dunque, tra i temi affrontati: situazione Covid nei cinque continenti, mobilitazione a supporto degli italiani all’estero, prossime elezioni dei Comites, nuova strutturazione dei delegati CTIM in alcune aree.

Roberto Menia, Segretario Generale del CTIM, spiega: “Il nostro obiettivo è quello di farci trovare preparati dinanzi alle esigenze che i nostri connazionali all’estero hanno avuto e avranno. Purtroppo l’emergenza sanitaria non concede tregua, di conseguenza il nostro impegno verrà raddoppiato al fine di avvicinare cittadini e istituzioni nei cinque continenti”.

“Accanto a ciò – prosegue -, abbiamo analizzato il percorso effettuato in questo anno, gettando le basi per il 2021, quando verosimilmente dovrebbero tenersi le elezioni dei Comites. Il CTIM – annuncia in conclusione – metterà in campo una strategia avvolgente, in grado di convogliare risorse e nuove leve già individuate nei territori, al fine di affrontare le ataviche problematiche degli italiani all’estero con un piglio risolutivo”.