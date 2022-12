Italiani all’estero, gli sforzi del MAIE per migliorare i servizi consolari

L’incontro dei parlamentari MAIE con Giorgio Silli, Sottosegretario con delega agli italiani nel mondo, per analizzare tutte le problematiche degli italiani all'estero e per discutere della futura visita in Argentina dell’esponente del governo italiano

L’On. Franco Tirelli e il Sen. Mario Borghese (entrambi parlamentari MAIE eletti in Sudamerica) hanno incontrato alla Farnesina Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri con delega agli italiani nel mondo, per analizzare tutte le problematiche degli italiani all’estero e per discutere della futura visita in Argentina dell’esponente del governo italiano, prevista per il prossimo anno.

Tirelli ha poi incontrato il Direttore delle Risorse Umane del Ministero degli Affari Esteri, Amb. Renato Varriale, per discutere della delicata situazione della rete consolare in Argentina, ed in particolare del Consolato di Rosario, valutando una soluzione di medio termine all’annoso problema della ricostruzione della cittadinanza italiana.