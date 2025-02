Il coordinamento di Forza Italia in Germania, in linea con l`invito del segretario nazionale Antonio Tajani, si mobilita per sostenere la candidatura di Freidrich Merz della Cdu/Csu.

L’anello di congiunzione è, ovviamente, dato dalla comune appartenenza al Partito Popolare Europeo, con le radici giudaico-cristiane e la sensibilità all’economia sociale di mercato a farla da padroni nell’articolazione della proposta politico-elettorale.

Nell’imminenza del voto il leader di Forza Italia On. Antonio Tajani ha deciso, infatti, di indirizzare una lettera-appello agli iscritti del partito residenti in Germania per ribadire il sostegno a Friedrich Mera, candidato della Cdu in occasione della prossima tornata elettorale. Che sarà un appuntamento fondamentale non soltanto per gli equilibri interni alla nazione tedesca, ma anche nella definizione di quelli dello stesso continente europeo, che si trova ad affrontare un momento di particolare complessità geopolitica internazionale, specie all’indomani dell’avvicendamento tra Biden e Trump alla Casa Bianca.

In Germania il voto alla componente popolare, in particolare, è visto non soltanto in chiave alternativa alle sinistre, che hanno governato il paese negli ultimi anni, ma anche ai partiti populisti di destra, con l’obiettivo di imprimere una svolta al rallentamento dell’economia tedesca.

Nel coordinamento tedesco azzurro c’è una forte componente legata al Belpaese e, in particolare, al nostro territorio salernitano: è Vito Fagiolino, originario di Valva ma da oltre un trentennio in Assia, a guidare la delegazione azzurra, supportata da moltissimi cittadini di origini italiane, in stretto contatto con il partito cristiano-democratico della nazione tedesca, in vista delle elezioni in programma per il prossimo 23 Febbraio.

“Insieme ad Antonio Tajani ed in sinergia con il gruppo politico di Forza Italia è stato possibile rafforzare il legame con la Cdu, unita agli azzurri da valori condivisi pur in differenti nazioni della nostra Europa – Il nostro obiettivo è quello di portare un messaggio a tutti gli italiani che votano in Germania, supportando Merz.

Da coordinatore di Fi e membro della Cdu invito, ovviamente, tutti gli elettori di origine italiana a prendere parte a questa importante tornata elettorale che si profila all’orizzonte. In tal senso, voglio ringraziare il consigliere comunale di Eschborn Massimiliano Agosta e Giovanni Barone, consigliere comunale di Hofheim am Tanus, per il supporto continuo alla nostra causa”.

Vito Fagiolino

Coordinatore Forza Italia in Germania

.