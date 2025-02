Il turismo serbo verso l’Italia è in crescita costante: nel 2024 gli arrivi sono aumentati del 15% rispetto all’anno precedente, superando le 300.000 presenze annue.

I viaggiatori serbi mostrano una forte preferenza per le città d’arte come Roma, Firenze e Venezia, apprezzano le esperienze enogastronomiche e lo shopping, con un interesse particolare per Milano.

Le località balneari più richieste sono la Sardegna e la Riviera Adriatica, mete privilegiate per le vacanze estive.

Alla 46ma edizione della Fiera Internazionale del Turismo di Belgrado, da oggi a domenica, ENIT è presente con un padiglione interamente dedicato alla promozione delle bellezze italiane.

Ospite d’onore la Sardegna con “Destinazione Italia: dalla Sardegna al turismo delle radici, i luoghi da scoprire”.

“Partecipiamo alla Fiera di Belgrado perché crediamo nelle potenzialità di questo mercato”, commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT dalle pagine del magazine Quality Travel.

“Nell’ultimo triennio i turisti serbi in Italia sono cresciuti in modo significativo e il nostro obiettivo è rafforzare queste sinergie, incrementando i flussi verso il nostro Paese e generando nuova domanda”.

In contemporanea, ENIT partecipa alla F.re.e – Travel and Leisure Fair di Monaco di Baviera, una delle principali fiere europee del settore turistico. La Germania si conferma il primo mercato di riferimento per l’Italia, con numeri in costante crescita.

Nei primi 9 mesi del 2024, 10,6 milioni di turisti tedeschi hanno scelto l’Italia, totalizzando oltre 55 milioni di pernottamenti. La spesa complessiva ha raggiunto i 7,4 miliardi di euro.

Per i primi sei mesi del 2025, sono già stati prenotati 1,2 milioni di viaggi dalla Germania verso l’Italia, con Francoforte, Berlino e Monaco tra le principali città di partenza. La F.re.e di Monaco è una vetrina imprescindibile per il turismo internazionale. Essere presenti come ENIT è fondamentale, considerando che la Germania è il nostro primo mercato per arrivi. L’obiettivo è consolidare questo flusso e far conoscere le numerose opportunità che l’Italia può offrire ai viaggiatori tedeschi”, dichiara Alessandra Priante, presidente di ENIT.