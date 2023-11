Venerdì 10 novembre 2023 la Sen. Francesca La Marca, eletta con il Partito Democratico nella ripartizione estera Nord e Centro America, ha incontrato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Maria Vignali.

“Un incontro proficuo che ha permesso alla Senatrice di affrontare una serie di argomenti e di dar seguito alle sollecitazioni ricevute dai connazionali nella sua recente missione in Nord e Centro America”, si legge in una nota.

“Nel corso dell’incontro – prosegue il comunicato – la Senatrice La Marca ha sollevato al direttore Vignali alcune questioni come la necessità di aumentare l’abilitazione al rilascio delle carte d’identità elettroniche nei Consolati che non hanno ancora attivato il servizio.

La Senatrice ha poi sottolineato la grave difficoltà nella quale versano due sedi consolari importanti come Toronto e Miami, che necessiterebbero di un urgente aumento del personale.

Inoltre, ha ravvisato la necessità di estendere il servizio del numero telefonico dedicato agli over 70, nei consolati che, dopo Toronto, Montreal e New York, non l’hanno ancora adottato. La Marca ha sottolineato poi la necessità di avviare un maggior raccordo tra i Consoli Generali e i Consoli Onorari nell’organizzazione dei lavori.

Il Direttore Vignali ha spiegato come l’ampliamento dei Consolati abilitati al rilascio delle CIE (carte d’identità elettroniche) avverrà a scaglioni, confermando la realizzazione di una seconda fase di ampliamento del servizio in ulteriori 15 sedi fuori dall’Europa, tra cui 4 in Nord e Centro America – Panama, Houston, Detroit e Washington.

La Marca, nonostante abbia già sollevato attraverso delle interrogazioni al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale alcune perplessità riguardanti il funzionamento del servizio Prenot@mi, ha poi sottolineato al Direttore la necessità di avviare una rapida semplificazione della piattaforma online, rendendola più scorrevole nell’utilizzo quotidiano e migliorandone la veste grafica.

“Ringrazio il Direttore Vignali – ha dichiarato La Marca al termine dell’incontro – per il tempo che ha voluto dedicarmi e per il costante impegno che pone nel migliorare i servizi consolari nel mondo. L’occasione è stata utile per conoscere le ultime misure da lui introdotte e per condividere le prossime azioni da intraprendere”.