Si terrà mercoledì 19 novembre, alle ore 19, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della proposta di legge targata MAIE depositata in Parlamento dall’On. Franco Tirelli, deputato del Movimento Associativo Italiani all’Estero.
Il testo, che verrà illustrato in conferenza stampa, propone alcune importanti modifiche alla legge di cittadinanza ius sanguinis.
Oltre all’On. Tirelli, interverranno Ricardo Merlo, presidente MAIE, il Sen. MAIE Mario Borghese e il coordinatore MAIE per le Americhe, Antonio Iachini.