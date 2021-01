Italiani all’estero, Cav. Damiano Ferraro Ambasciatore degli imprenditori in Europa

“Riunitosi in data 24/12/2020 il Consiglio Direttivo della CONFIINE, Confederazione degli Imprenditori Italiani all’Estero, considerato lo spirito di sacrificio, di resilienza e il costante successo dell’azienda Ferraro Group, una realtà che rappresenta l’eccellenza dell’imprenditoria italiana in Germania e in Europa, il Presidente On. Massimo Romagnoli conferisce in data 12/01/2021 al Cav. Damiano Ferraro l’onorificenza di Ambasciatore degli Imprenditori Italiani in Europa”. E’ quanto si legge in una nota del Movimento delle Libertà.

“L’imprenditoria italiana all’estero rappresenta non solo un orgoglio nazionale, ma anche una vera e propria istituzione promotrice dei valori, della cultura e della storia del tricolore italiano nel resto della comunità europea. La CONFIINE è patrocinata dal 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sempre vuole valorizzare le realtà imprenditoriali italiane all’estero.

Tale Onorificenza, quindi, vuole essere simbolo di riconoscenza e gratitudine da parte della comunità nazionale nei confronti dell’imprenditore Cav. Ferraro e alla sua famiglia per aver portato negli anni la loro azienda al successo e all’eccellenza con passione, orgoglio e lungimiranza”.