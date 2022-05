Italiani all’estero, Billi (Lega) a Colonia

“Domani, sabato 14 maggio, mi recherò alla presentazione del libro “Baumafia, operazione Kolosseum”, scritto da Maurizio Del Greco, e del film “Aeffetto domino” di Fabio Massa, a Colonia”. Lo annuncia con una nota l’On. Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa.

“Il libro – spiega – tratta di una storia di emigrazione e mafia in Germania, mentre il film drammatico tratta di un giovane italiano che parte per l’Africa per insegnare ai bambini. In particolare, la presentazione del libro sarà una importante occasione per sottolineare ancora una volta come l’Italia e gli emigrati italiani non siano mafia, ma abbiano portato lavoro e benessere nei Paesi dove hanno messo radici. Stimati e rispettati, si sono costruiti posizioni anche di rilievo in Germania grazie al fatto che sono grandi lavoratori, integrati nel tessuto sociale”.

“Sarà anche una importante occasione per sottolineare come la lotta alla mafia di Falcone e Borsellino ha aspetti giuridici di transnazionalità che l’Italia ha adottato e che pochi altri paesi europei hanno seguito. Il 23 maggio sarà il trentennale della strage di Capaci, che non bisogna dimenticare, perché nel ricordo delle vittime, Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di scorta, si rinnova l’impegno nella lotta contro ogni mafia”, conclude Billi.