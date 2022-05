Sito web sicuro: Come si riconoscono i fornitori affidabili?

Una crittografia sicura, il cosiddetto certificato SSL, è lo standard per un gestore di siti web sicuri per criptare i dati dei suoi utenti

Chiunque faccia acquisti online o voglia tentare la fortuna in un casino, vuole effettuare una transazione di pagamento sicura, deve proteggere i suoi dati sensibili. Per questo motivo, è fondamentale utilizzare siti web sicuri e una connessione VPN sicura. Come riconoscere i siti sicuri e affidabili è spiegato nel nostro articolo.

Crittografia sicura

Una crittografia sicura, il cosiddetto certificato SSL, è lo standard per un gestore di siti web sicuri per criptare i dati dei suoi utenti. Il tasso dell’equivalente di 256 bit è altrettanto standard. La crittografia non deve necessariamente applicarsi a tutte le aree del sito web. Si tratta soprattutto di criptare i dati bancari personali e sensibili. La crittografia SSL può essere riconosciuta dal fatto che l’URL del sito web inizia con “https”. Se c’è un simbolo di lucchetto aggiuntivo nella riga dell’indirizzo, riceverai ulteriori informazioni sul rispettivo certificato SSL.

L’impronta

Si consiglia di dare un’occhiata completa all’impronta. Legalmente, l’impronta deve contenere certe informazioni per essere considerata un’impronta completa e legalmente efficace. Secondo la legge, questi parametri sono necessari per un’impronta legalmente efficace:

Nome e cognome dell’operatore del sito web

Indirizzo completo

Indirizzo e-mail (questo è sempre richiesto)

Numero di telefono, fax, modulo di contatto elettronico

Se si trova solo l’indicazione di una casella postale nell’impronta, l’impronta non è sufficientemente compilata. Deve essere un indirizzo reale. Inoltre, nessun numero a valore aggiunto può essere dato come mezzo di contatto. Anche se il numero di telefono non deve essere gratuito, non deve generare costosi costi telefonici da parte dell’utente. Se l’operatore del sito web è una persona giuridica, deve essere indicata la forma giuridica e, se applicabile, i dettagli del capitale.

Metodi di pagamento disponibili

Ogni negozio online rispettabile offre metodi di pagamento sicuri. Chiunque offra PayPal come opzione di pagamento è considerato un fornitore affidabile. Giù le mani dai pagamenti criptati o dai bitcoin.

Licenze ufficiali

Le licenze possono anche parlare per un serio operatore di siti web. Questo vale soprattutto per gli operatori di siti web nel settore delle scommesse sportive o dei casinò online. Va notato che non dovreste mai depositare i vostri dati o le vostre coordinate bancarie su tali siti se il rispettivo sito non ha una licenza ufficiale. Le licenze ufficiali garantiscono che non ci siano frodi nel casinò e che le vincite siano effettivamente pagate.

Presenza nelle reti sociali

Si può facilmente scoprire se si tratta di un sito noto esaminando i social media. Se guardate i canali popolari come Facebook, Google+, Xing, LinkedIn, Twitter o Instagram, scoprirete rapidamente se il sito web ha anche una certa portata o se non “esiste” affatto. Il fatto è che i truffatori tendono a evitare le luci della ribalta. Chi ha una tabula rasa non ha fondamentalmente nulla da nascondere. Inoltre, puoi cercare pro attivamente le testimonianze in vari forum tramite la ricerca su Google. Se un’azienda di siti web fa male, troverete anche recensioni e testimonianze.

L’utilizzo di una connessione VPN sicura è il massimo

Per essere al sicuro, dovresti sempre collegarti tramite una connessione VPN sicura prima di andare online. Questa connessione VPN cripta i dati e protegge la privacy. Se sei in un paese straniero come la Cina o il Cile, per esempio, hai spesso il problema che i capi di stato censurano o bloccano certi servizi per internet. Con una connessione VPN, puoi collegarti a migliaia di server in tutto il mondo e quindi accedere a Facebook in Cina, per esempio, perché il server a cui ti stai collegando è da qualche parte in Europa.

Attenzione ai siti web insicuri

È sicuramente successo ad alcuni utenti che hanno cliccato su un link e hanno ricevuto un avviso dal browser che si tratta di una “connessione non sicura“. In questo caso, ti viene data l’opzione “torna al sito web sicuro” o basta cliccare su opzioni avanzate per arrivare al “sito web insicuro” desiderato. Inoltre, si consiglia estrema cautela quando siti web o portali ti chiedono d’inserire dati finanziari in un modulo. Questo non significa banche ben conosciute. Qui bisogna prestare attenzione al certificato SSL e controllare se l’impronta è completa. Inoltre, il sito web o il negozio online dovrebbe avere licenze ufficiali.

Filtro anti-phishing

Tutti i browser attuali come Chrome, Mozilla, Firefox e Microsoft Edge hanno un filtro phishing implementato. Questo filtro, come già detto, avverte di non entrare in un sito fraudolento. È meglio chiudere immediatamente la rispettiva pagina. Solo nei casi in cui si è sicuri che non si tratta di un sito web fraudolento, si può aprire il sito.

Assistenza clienti

Se visiti un negozio online e non hai ancora comprato nulla, non dovresti inserire nessun dato personale e nemmeno i tuoi dati bancari. Un sito web rispettabile ha una chat di supporto clienti integrata o è facile da raggiungere per telefono o e-mail. I fornitori rispettabili forniscono un supporto clienti gratuito e rispondono adeguatamente alle domande aperte. Se non sei sicuro o non ricevi una risposta alle tue domande, di solito ti sei imbattuto in una pecora nera e dovresti lasciare il economia online il prima possibile.