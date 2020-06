Italiani all’estero, Benedetta Poggio nominata Responsabile MAIE Dipartimento Pari Opportunità Centro America

Benedetta Poggio é stata nominata Responsabile MAIE del Dipartimento Pari Opportunitá in Centro America. Ad annunciarlo, Flavio Bellinato, Coordinatore MAIE Nord e Centro America.

La signora Poggio é residente da anni in Guatemala ed é, tra le altre cose, Tesoriere del Com.It.Es. locale e presidente dell’Associazione Rekko Guatemala, la quale si occupa di aiuti socio sanitari attraverso cliniche mediche dove operano medici volontari di nazionalitá italiana e spagnola. Lavora nel campo della distribuzione di cosmetici italiani e delle costruzioni ed é stata socia fondatrice della Camera di Commercio Italiana in Guatemala.

“Sono da sempre vicina alla nostra comunitá e sono cresciuta frequentando il Club Italiano locale. Sono innamorata dell’Italia e dell’italianitá. Da tempo faccio parte della squadra del MAIE Guatemala e ringrazio il Coordinamento Nord e Centro America per darmi l’opportunitá di farmi carico di una tematica che mi sta molto a cuore: le pari opportunitá”, ha dichiarato Benedetta Poggio.

“Seguendo l’esempio della ex Senatrice Mirella Giai, persona che ammiro e che seguo da anni, attualmente Coordinatrice del MAIE Mondiale per quanto riguarda le Pari Opportunitá, ho pensato fosse doveroso creare questo stesso Dipartimento anche nella nostra circoscrizione. Benedetta é un esempio da seguire per tutto ció che ha ottenuto e realizzato.”, ha invece dichiarato Flavio Bellinato.