Italiani bloccati all’estero, Nissoli (Fi): “Ottimo lavoro svolto da Farnesina e rete consolare”

“Questa settimana, in occasione dell’audizione, in Commissione Esteri, del direttore dell’Unita’ di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, sono intervenuta per sottolineare l’ottimo lavoro svolto dalle nostre ambasciate e consolati sul territorio di mia competenza del Nord e Centro America nell’assistere i connazionali durante la pandemia e organizzare i rientri per chi era bloccato all’estero. Infatti, nonostante qualcuno faccia polemica populistica, tutti quelli che dovevano rientrare sono rientrati e un ultimo volo è previsto prossimamente dal Messico”. Lo ha dichiarato l’on. Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta nella Circoscrizione estera – Ripartizione Nord e Centro America.

“Il direttore Verrecchia – ha proseguito Nissoli – ha assicurato l’impegno costante della diplomazia italiana nell’aiutare i processi di rientro anche attraverso il lavoro di assistenza per ottenere le autorizzazioni necessarie alle compagnie aeree per effettuare i voli, cosa non scontata in tempi di covid-19! In sostanza, la Farnesina, con l’Unita’ di Crisi e l’applicazione viaggiaresicuri.it, e’ costantemente in contatto con i connazionali in viaggio e pronta ad avvertire di eventuali pericoli purché ci si sia registrati preventivamente! Quindi, faccio un appello affinché chi si trova in viaggio si registri su viaggiaresicuri.it e riceverà le informazioni opportune direttamente sul palmare!”.