Italiani all’estero, a Vancouver l’Intercomites Canada

La Riunione dei presidenti dei Comites del Canada: Montréal, Toronto e Vancouver (Riunione Intercomites) ha avuto luogo a Vancouver, British Columbia da giovedì 29 marzo a sabato primo aprile 2023. Il 31 marzo la riunione formale si è svolta nella sede di Il Centro: Italian Cultural Centre di Vancouver con la partecipazione di Rocco di Trolio, Consigliere al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), Christian Di Sanzo, Deputato della Repubblica, Vito Bruno presidente del Comites Vancouver, Michela Di Marco presidente del Comites Toronto, Margherita M Morsella presidente del Comites Montréal, Mike Uccione presidente del Centro Italian Cultural Centre di Vancouver.

All’ordine del giorno 8 punti fondamentali: Rete consolare e servizi; Piano Paese in Ambasciata; Finanziamento ai Comites; Editoria-Contributi Stampa Estera; Lingua e Cultura Italiana; Rapporti con il Mondo Associativo; Situazione del CGIE.

“Questo importante incontro – si legge in un comunicato del Comites Montreal inviato alla redazione di ItaliaChiamaItalia – ha permesso di conoscere e paragonare le esperienze di ciascun Comites del Canada, di allacciare e stabilire legami tra i tre Comites e CGIE. L’incontro Inter Comites di Vancouver è stato un’ottima occasione per approfondire cosa funziona bene e discutere di cosa bisogna migliorare nell’interesse dei nostri concittadini. L’incontro, inoltre, ha creato l’inizio di una collaborazione futura su progetti speciali, per diventare sempre più un solido riferimento per le comunità che rappresentano”.