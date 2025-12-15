Il quinto Congresso di Giovani Italiani in Perù si terrà il prossimo 20 dicembre al Circolo Sportivo Italiano di Lima.

L’evento, organizzato dal Comitato degli Italiani in Perù (Com.It.Es), è rivolto a giovani italiani e discendenti tra i 18 e i 35 anni, con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, sociali, educative e sportive all’interno della comunità italo-peruviana.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, e il programma include momenti istituzionali con saluti di rappresentanti del Com.It.Es Perú e interventi su temi legati alla cultura italiana.

Tra gli approfondimenti previsti figura una trilogia di conferenze sulla storia della lingua italiana, dal latino alle nuove forme di comunicazione digitale, oltre a presentazioni sulla storia del fumetto italiano e una sessione fotografica dedicata a Roma.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività della collettività italiana in Perù, volte a consolidare il senso di appartenenza e a favorire lo scambio interculturale tra giovani generazioni.

Il congresso prevede momenti di socializzazione e un sorteggio finale con premi tra cui una borsa di studio per l’Istituto Italiano di Cultura di Lima, prodotti gastronomici italiani e testi in lingua.

Secondo un post pubblicato sui canali social dell’organizzazione, l’invito è esteso a tutti i giovani italo-peruviani interessati a partecipare e contribuire allo sviluppo di progetti comunitari.