A San Pedro de Macorís, presso l’Universidad Central del Este (UCE), è stata inaugurata la mostra “Città in Scena – Rigenerazione urbana: il percorso italiano verso un futuro sostenibile”, promossa dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Dominicana in occasione della decima edizione dell’Italian Design Day nel Mondo.

Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana, Sergio Maffettone, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per rafforzare la collaborazione accademica e culturale tra i due Paesi.

“La mostra presenta progetti italiani di rigenerazione urbana, evidenziando il ruolo del design architettonico, dell’innovazione tecnologica e delle politiche urbane nella trasformazione sostenibile delle città”, ha spiegato l’ambasciatore.

Collaborazione accademica tra Italia e Repubblica Dominicana

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dell’Italian Design Day, la manifestazione internazionale promossa dal Ministero degli Affari Esteri italiano per valorizzare il design e l’architettura del Made in Italy nel mondo.

All’inaugurazione hanno partecipato numerose autorità accademiche e istituzionali, tra cui il rettore dell’Universidad Central del Este, José Altagracia Hazim Torres, il viceministro del Patrimonio culturale Gamal Michelén Stefan, la presidente del Comites Repubblica Dominicana Licia Colombo e il console onorario d’Italia a La Romana Diego Fernández.

Presente anche il preside della Facoltà di Architettura e Arti Francesco Gravina, che ha illustrato i contenuti e i progetti esposti.

Oltre 650 studenti coinvolti nei programmi con le università italiane

Negli ultimi anni la cooperazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Universidad Central del Este ha portato alla realizzazione di cinque edizioni dell’Italian Design Day, coinvolgendo più di 650 studenti.

Il progetto ha favorito lo sviluppo di corsi di lingua italiana e programmi accademici con alcune università italiane, tra cui gli atenei di Firenze, Pescara, Salerno e Cagliari.

Un’iniziativa che mira a rafforzare gli scambi culturali e formativi tra Italia e Repubblica Dominicana, offrendo agli studenti dominicani nuove opportunità di formazione nel campo dell’architettura, del design e della pianificazione urbana.

Una mostra itinerante nelle università dominicane

L’esposizione rappresenta anche il punto di partenza di un più ampio programma culturale: la mostra diventerà infatti itinerante e sarà ospitata in dieci università della Repubblica Dominicana.

Tra gli atenei coinvolti figurano UNIBE, UNPHU, UASD, O&M, PUCMM nelle sedi di Santo Domingo e Santiago, UTESA, UCATECI e UCNE.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il dialogo accademico sui grandi temi della trasformazione urbana e delle città sostenibili, diffondendo al tempo stesso l’eccellenza italiana nel design, nell’architettura e nella pianificazione urbana.