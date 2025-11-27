“Abbiamo chiesto al governo un aggiornamento sull’iter dei negoziati per la doppia cittadinanza Italia-Spagna. Al momento, infatti, per naturalizzarsi in Spagna è necessario rinunciare alla cittadinanza di origine per ottenere quella spagnola, con alcune eccezioni tra cui la Francia.

Da quasi due anni stiamo portando avanti una battaglia in Parlamento con interrogazioni, mozioni e risoluzioni per far sì che si arrivi ad un accordo bilaterale anche con l’Italia e permettere ai nostri connazionali di avere la doppia cittadinanza italo-spagnola”. Lo dichiara la deputata di Azione Federica Onori durante il question time in Commissione Affari Esteri.

“Avremmo voluto sentire risultati più concreti – prosegue Onori – rispetto all’orizzonte temporale, ma apprezziamo il lavoro che il Governo sta portando avanti, comprese le ultime interlocuzioni con il governo spagnolo.

È importante improntare i rapporti con la Spagna su un principio di reciprocità: pensiamo che sia opportuno che il governo spagnolo riveda la propria legge sul tema, così che i cittadini italiani possano sentirsi integrati nel paese in cui risiedono e al cui sviluppo contribuiscono, anche in un’ottica più ampia di cittadinanza europea.

Dal lato del Parlamento abbiamo fatto e continueremo a fare il possibile; non da ultimo in occasione del IV Foro Italia-Spagna dell’ottobre 2024 su mia proposta le delegazioni adottarono una dichiarazione congiunta per esortare i due governi a procedere celermente verso questo accordo. Non smetteremo di sollecitare azioni concrete” conclude Onori.