Dal Parlamento europeo arriva un appello bipartisan per la liberazione di Alberto Trentini. A sostenerlo sono 39 eurodeputati appartenenti a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Fratelli d’Italia.

“Con uno spirito che guarda alla pace come orizzonte comune rivolgiamo un appello alle autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Con rispetto per la sovranità del Paese, ma con altrettanta fermezza nel richiamare i valori universali dei diritti umani, chiediamo un atto di umanità: la liberazione di Alberto Trentini. Un gesto di clemenza e di apertura, in questo momento segnato da tensioni regionali e da minacce di escalation militare, avrebbe un significato profondo”.

La difficile situazione diplomatica tra il presidente venezuelano Nicolás Maduro e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non favorisce un contesto adatto al rilascio. E come Trentini, molti altri cittadini stranieri rischiano di trascorrere il Natale in carcere; per lui sarebbe il secondo.

La liberazione del cooperante, arrestato il 15 novembre dello scorso anno, “sarebbe un segnale di volontà dialogante, un contributo alla costruzione di un clima più sereno e cooperativo”, sottolineano gli europarlamentari.