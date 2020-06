ITALIA-MESSICO | Buzzurro (Maie Messico): “Bene Sottosegretario Merlo, Messico per l’Italia ha una importanza strategica”

Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri, incontra l’Ambasciatore del Messico in Italia. Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale del MAIE in terra messicana: “Per noi il Messico è un Paese di grande importanza, il secondo partner commerciale dell’Italia in America, dopo gli Stati Uniti. Numerosa la comunità italiana qui residente”

Ieri sera il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha incontrato l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba, nella residenza del diplomatico. Al centro della “serata interessante”, come l’ha definita lo stesso Merlo sui social, i rapporti bilaterali Italia-Messico.

In particolare, si è deciso di mantenere in agenda il progetto della Commissione bi-nazionale e la missione di sistema in terra messicana, due appuntamenti bilaterali che tuttavia sono stati necessariamente rimandati al 2021 a causa dell’emergenza virus.

L’Ambasciatore del Messico, inoltre, ha auspicato che l’Italia possa partecipare a una delle prossime edizioni della Feria del Libro di Guadalajara, appuntamento a cui il nostro Paese ha già partecipato nel 2008.

Garcia de Alba ha poi ringraziato l’Italia, attraverso il Sottosegretario Merlo, per la collaborazione tra il ministero della Salute italiano e quello messicano. Nei giorni scorsi infatti si sono tenute due videoconferenze tra medici e dirigenti sanitari messicani e italiani, durante le quali le parti si sono confrontate sulla brutta esperienza avuta con il coronavirus; due appuntamenti virtuali molto utili al settore sanitario messicano, che ha potuto fare tesoro dell’esperienza italiana.

Giovanni Buzzurro, coordinatore del MAIE in Messico, a proposito dell’incontro tra Merlo e il diplomatico dichiara: “Per noi il Messico è un Paese di grande importanza, il secondo partner commerciale dell’Italia in America, dopo gli Stati Uniti. Nonostante l’emergenza pandemia, vogliamo continuare a mantenere saldi i rapporti tra Italia e Messico, Paese in cui – tra le altre cose – operano importanti aziende italiane e risiede una collettività italiana molto numerosa”, ha concluso l’esponente del MAIE.