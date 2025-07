Farmaci da Perugia a Cuba. Se durante la pandemia del Covid sono stati i medici cubani a correre in soccorso della sanità italiana, in particolare in Calabria, stavolta è l’Umbria a essere capofila di un progetto per fornire medicine alla popolazione dell’isola caraibica: sino a dicembre, in tutte le farmacie e nella parafarmacia sanitaria Afas (l’azienda speciale di Perugia che gestisce le farmacie comunali), sarà possibile acquistare medicinali senza obbligo di ricetta e prodotti per la medicazione per donarli a favore della popolazione cubana nell’ambito della campagna “Cura senza confini, un farmaco per Cuba” realizzata dalla stessa Afas insieme con AsiCuba Umbria e col patrocinio del Comune di Perugia.

L’iniziativa è stata presentata alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, dell’ambasciatrice della Repubblica di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff, del presidente di Afas, Damiano Marinelli, e del presidente di AsiCuba Umbria, Fabio Faina.

Il progetto – spiega il quotidiano economico Italia Oggi – è finalizzato a sostenere la popolazione cubana, che sta vivendo un momento difficile per la mancanza di farmaci essenziali, cure per le malattie croniche e attrezzature per interventi chirurgici.