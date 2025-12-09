La Sezione di amicizia Italia–Brasile dell’Unione Interparlamentare promuove, il giorno 11 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00, presso la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” (Piazza della Minerva, 38 – Roma), il seminario dal titolo: “Italia–Brasile: Il contrasto alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime di crimini”.

L’iniziativa, presieduta dall’On. Fabio Porta, si svolge in occasione della visita in Italia della delegazione del Fórum Internacional de Direito das Vítimas (INTERVID – International Forum on Victims’ Rights), impegnata in un tour istituzionale europeo finalizzato allo scambio di buone pratiche in materia di tutela delle vittime di reato.

L’incontro intende favorire un confronto approfondito tra istituzioni, esperti ed esponenti della società civile di Italia e Brasile, con particolare attenzione alle politiche contro la violenza di genere e ai meccanismi di protezione delle vittime.

Apriranno i lavori l’On. Fabio Porta, Presidente della Sezione di amicizia Italia–Brasile, e l’Ambasciatore Luiz César Gasser, Console Generale del Brasile a Roma.

La moderazione è affidata a Iara Bartira da Silva, Segretaria generale dell’Associazione di Amicizia Italia–Brasile (AAIB).

Interverranno, per la parte italiana, rappresentanti del Parlamento, la Prof.ssa Daniela Marrani (Università di Salerno), Linda Laura Sabbadini, già Direttrice dell’Istat ed esperta di studi di genere, e Maura Cossutta, Presidente della Casa Internazionale delle Donne.

Per la delegazione brasiliana prenderanno la parola Mariana Borges Ferrer Ferreira, Presidente e Fondatrice di INTERVID e Consigliera presso la Corte Militare Superiore del Brasile, Celeste Leite dos Santos, Procuratrice della Repubblica dello Stato di San Paolo, e Katia Herminia Roncada, Giudice Federale del Tribunale Regionale Federale della 3ª Regione.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’AAIB, rappresenta un momento di dialogo internazionale volto a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi su un tema cruciale per la tutela dei diritti umani e la prevenzione della violenza di genere.