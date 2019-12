INSTANCABILE | Appena atterrato a Roma, il Sottosegretario Merlo con il premier Conte alla festa dell’IILA

Un impegno dopo l’altro per il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, che ieri sera, appena rientrato da Buenos Aires (dove ha presenziato alla cerimonia d’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernandez), ha raggiunto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presso la sede dell’IILA – Istituto internazionale italo-latinoamericano, dove erano in corso i festeggiamenti per i 52 anni dell’organizzazione.

Oltre al Senatore Merlo e al Presidente Conte, erano presenti anche i 20 ambasciatori dei paesi latinoamericani membri dell’IILA, e altri due rappresentanti del Ministero degli Esteri, la Viceministra Sereni e il Sottosegretario Scalfarotto.

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio Conte ha elogiato l’IILA per il suo ruolo di Ente delegato per la Cooperazione europea, e ha definito l’Istituto il “foro ideale di riflessione condivisa, di dialogo e confronto politico costruttivo tra l’Italia e i paesi del Sud America e dei Caraibi”. Il Premier ha infine ribadito, anche a nome del Sottosegretario Merlo e degli altri rappresentanti, la vicinanza e il sostegno continuo da parte del Ministero degli Esteri all’IILA nelle sue funzioni di organismo per la cooperazione internazionale.