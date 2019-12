VIDEO | Naike Rivelli ancora senza veli sui social: bacio con l’amica russa

Poliamori, slow motion, still single, rendez vous per ex. Dicembre pieno di novità e news per starlettes e celebrities

Poliamori. Charlize Theron scherza sulla bisessualità e sui legami a tre. L’attrice ha twittato di avere una relazione con due ragazze. E posta le foto di Nicole Kidman e Margot Robbie. I followers vanno in delirio per la dichiarazione piccante. E’ una fake news oppure no? Presumibilmente la notizia sibillina fa riferimento all’intesa lavorativa fra le tre attrici, che saranno protagoniste del film “Bomb shell”.

Slow motion per Rihanna. Dopo la biografia fotografica la popstar ha postato un video in slow motion dove appare in splendida forma. Ça va sans dire, per la gioia dei fans. Lizzo, pants con lato b a vista. La rapper, nota per le sue stravaganze, non finisce di scandalizzare. E’ intervenuta alla partita dei Los Angeles Lakers e si è esibita twerkando con pants chiusi sul lato a, ma aperti sul lato b. Lizzo very hot. Rendez vous per due ex. Kendall Jenner ed Harry Styles si sono ritrovati fianco a fianco in un programma tv. Superato l’imbarazzo iniziale, la partecipazione televisiva è andata alla grande.

Flirt, flirt, flirt. Andrea Damante, ex boyfriend di Giulia De Lellis, è stato avvistato insieme alla modella Claudia Coppola. Chissà come commenterà la notizia Giulia, felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Still single. Madalina Ghenea ha detto stop alla love story con il suo milionario. Sarà una crisi passeggera, o i due ex fidanzati sono già pronti a voltare pagina?