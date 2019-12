ARGENTINA | Sottosegretario Merlo: “Italia tra le prime visite ufficiali del Presidente Alberto Fernandez” [VIDEO]

E così un figlio di un emigrante italiano in Argentina ha rappresentato l’Italia alla cerimonia d’insediamento del nuovo presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernandez, anch’egli figlio di emigranti italiani.

Sono in molti a pensare, nel governo e al ministero degli Esteri ma non solo, che il Sottosegretario Merlo sia stato, per tanti motivi, la persona più adeguata a rappresentare il nostro Paese in tale occasione.