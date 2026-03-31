Un imprenditore italiano in condizioni gravissime all’estero e una famiglia lasciata sola ad affrontare costi e incertezze. È il caso di Andrea Verardini, 57 anni, imprenditore fiorentino ricoverato in Colombia dopo un drammatico incidente in mare.

A sollevare la questione è il deputato del Partito Democratico Fabio Porta, eletto nella circoscrizione Sud America, che ha presentato un’interrogazione al ministro degli Affari Esteri chiedendo un intervento immediato da parte del Governo.

Le condizioni dell’imprenditore

Secondo quanto riferito, Verardini è stato travolto da un’imbarcazione mentre nuotava, riportando:

gravi traumi cranici

danni neurologici importanti

compromissione delle capacità cognitive e motorie

Dopo un delicato intervento neurochirurgico, l’uomo necessita ora di cure continuative e di un lungo percorso riabilitativo.

Costi elevati e rientro difficile

Il ricovero in una clinica privata ha già superato i 70mila euro, interamente sostenuti dalla famiglia.

Il problema principale resta il trasferimento sanitario in Italia, considerato fondamentale per garantire cure adeguate ma al momento troppo costoso e complesso da organizzare.

L’appello al Governo

“Di fronte a una situazione così drammatica non è accettabile che una famiglia sia lasciata sola”, ha dichiarato Porta, sottolineando il dovere dello Stato di intervenire quando è in gioco la salute di un cittadino italiano all’estero.

Con l’interrogazione parlamentare, il deputato chiede quali iniziative urgenti l’esecutivo intenda adottare per:

garantire il rientro in sicurezza di Verardini

assicurare il necessario supporto sanitario

evitare che situazioni simili si traducano in un abbandono di fatto

Una vicenda aperta

Il caso resta ora all’attenzione del Governo, mentre il deputato ha assicurato che continuerà a seguire la vicenda affinché si arrivi rapidamente a una soluzione concreta.

Una storia che riporta al centro il tema dell’assistenza ai cittadini italiani all’estero, soprattutto nei casi di emergenza sanitaria.