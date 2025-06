Maggio 2025 si conferma il mese più dinamico degli ultimi anni per il mercato immobiliare statunitense con nuovi picchi su più fronti e un trend positivo che si consolida mese dopo mese.

Secondo l’ultima edizione dell’USA Market Housing Report pubblicato a giugno da REMAX, emerge un contesto vivace, sostenuto da un’offerta sempre più ampia, prezzi stabili e una ripresa delle transazioni diffusa in tutto il Paese.

L’offerta di immobili in vendita ha registrato un aumento del 34,8% su base annua, toccando il livello più alto degli ultimi mesi e proseguendo una crescita ininterrotta da 17 mesi. A questa espansione si accompagna un incremento delle nuove inserzioni, che segnano un +7,9% rispetto a maggio 2024, consolidando così il quindicesimo mese consecutivo di crescita.

Anche i prezzi confermano un andamento stabile e in lieve ascesa: il prezzo mediano di vendita ha raggiunto i 442.000 dollari, con un aumento di 2.500 dollari rispetto allo stesso mese del 2024. Si tratta del ventitreesimo mese consecutivo di crescita, segno di una stabilità dei valori anche in un mercato in evoluzione.

Le compravendite hanno messo a segno un +8,6% rispetto ad aprile, dato che conferma il quarto mese consecutivo di rialzo.

Il tempo medio necessario per vendere una casa è sceso a 39 giorni, due in meno rispetto ai 41 di aprile, ma ancora superiori ai livelli del 2024. Infine, l’indice di disponibilità – che misura i mesi necessari per assorbire l’inventario esistente – si attesta a 2,5 mesi, in aumento rispetto ai 2,4 di aprile e ben oltre l’1,9 rilevato un anno fa.

«L’espansione dell’offerta, l’aumento delle vendite e la tenuta dei prezzi confermano la solidità del mercato immobiliare americano», ha dichiarato Erik Carlson, CEO di REMAX Holdings, Inc. «Stiamo assistendo a una nuova fase di dinamismo che prepara il settore a un’estate particolarmente attiva e ricca di opportunità sia per chi vuole vendere, sia per chi intende acquistare casa».