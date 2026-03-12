Un simbolo della tradizione manifatturiera italiana entra ufficialmente tra le eccellenze riconosciute dallo Stato. Il sigaro Antico Toscano è stato infatti inserito tra i Marchi storici di interesse nazionale, riconoscimento assegnato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai brand che rappresentano una parte significativa della storia industriale italiana.

Il celebre sigaro è uno dei prodotti di punta di Manifatture Sigaro Toscano, azienda che continua a produrre nello stabilimento di Lucca seguendo metodi tradizionali tramandati da oltre due secoli.

Una tradizione lunga oltre duecento anni

Nella manifattura lucchese ogni anno arrivano circa 1.500 tonnellate di tabacco Kentucky, materia prima fondamentale per la produzione dei sigari Toscano. Il tabacco proviene per circa il 60% dall’Italia, mentre il resto arriva da Paesi come Stati Uniti e Perù.

All’interno dello stabilimento continuano a vivere lavorazioni artigianali che fanno parte della tradizione del prodotto: bagnatura, fermentazione e maturazione del tabacco, passaggi fondamentali per ottenere le diverse tipologie di sigaro Toscano.

Mariotti: “Un orgoglio per il Made in Italy”

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, Stefano Mariotti.

“Si tratta di un riconoscimento che è motivo di orgoglio e che conferma il valore di una tradizione produttiva che da oltre due secoli rende il Toscano un simbolo del Made in Italy apprezzato nel mondo”, ha dichiarato.

Secondo Mariotti, uno dei principali motori di crescita dell’azienda è rappresentato proprio dai mercati internazionali: l’export ha infatti registrato un incremento del 20% nell’ultimo anno.

Piano di espansione produttiva

Nonostante un contesto internazionale complesso, l’azienda sta valutando nuovi investimenti per rafforzare la produzione. In particolare è allo studio un piano di espansione dello stabilimento di Lucca, finora dedicato alla produzione di sigari naturali.

L’obiettivo è aggiungere anche la produzione di sigari aromatizzati, attualmente realizzata esclusivamente nello stabilimento di Cava de’ Tirreni.

Il progetto prevede un investimento di circa 5 milioni di euro e potrebbe portare alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Export strategico tra Europa, Stati Uniti e Asia

L’azienda guarda con interesse ai mercati internazionali più promettenti, tra cui Turchia, Stati Uniti, Europa orientale e Cina.

Allo stesso tempo Manifatture Sigaro Toscano monitora con attenzione l’evoluzione dello scenario economico globale. Tra le principali preoccupazioni figurano l’aumento dei costi logistici, assicurativi e dell’energia, in particolare del gas, elemento fondamentale per i processi produttivi.

Con il riconoscimento di Marchio storico di interesse nazionale, il sigaro Antico Toscano rafforza così il proprio ruolo di ambasciatore della tradizione manifatturiera italiana nel mondo.