Lo scrivo sempre: in politica, per salvare il Paese, ci vuole qualità e quindi applaudiamo alla prossima “discesa in campo” di Rita De Crescenzo, la tiktoker “influencer” capace (dice lei) di aver mobilitato migliaia di persone in occasione della recente manifestazione “pacifista” del Movimento 5 Stelle.

A distanza di un paio di mesi dal ‘caso Roccaraso’ quando la De Crescenzo avrebbe spinto migliaia di napoletani ad invadere improvvisamente tutti insieme la località sciistica per mettersi al suo seguito, la “Divina” è apparsa infatti al corteo del M5S di sabato scorso a Roma cercando a tutti i costi di farsi notare e soprattutto fotografare con Giuseppe Conte.

Non ci è riuscita, ma – con un sapiente fotomontaggio – ha comunque pubblicato per i suoi “follower” una foto (falsa) apparentemente scattata stretta insieme a lui, annunciando per l’occasione che entrerà presto in politica.

In proposito ha ammesso di non essere mai andata a votare (!), di non essersene mai occupata (!!) e di non avere idee chiare in merito non sapendo cosa sia “né a destra né a sinistra” (!!!), ma che accetterebbe comunque un posto da senatrice (!!!!) candidandosi a diventare presto anche ministro del turismo (!!!!!), insomma… roba da poco.

D’altronde dopo Di Maio ministro agli Esteri (ed ora “esperto” europeo per il Golfo Persico) tutto è possibile e quindi aspettiamoci presto l’arrivo anche della De Crescenzo in casa 5 Stelle. Poi però non lamentiamoci di quello che ci succede intorno…