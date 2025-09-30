Per la prima volta nella sua storia il Parmigiano Reggiano vende più all’estero che in Italia: nei primi otto mesi del 2025 l’export ha raggiunto il 53,2% delle vendite, pari a 49.030 tonnellate (+2,7% sul 2024).
A trainare la crescita sono soprattutto Stati Uniti (10.771 tonnellate, +3,1%), Regno Unito (+10,4%) e Canada (+12,9%).
Bene anche i Paesi nordici, mentre Francia e Germania si stabilizzano dopo un 2024 eccezionale.
«Il 2025 è un anno storico: la nostra Dop si conferma brand globale» ha dichiarato il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli.
L’export sarà al centro della presenza ad Anuga 2025, la fiera mondiale del food&beverage in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre.
In questa cornice sarà lanciata l’Accademia Parmigiano Reggiano, polo internazionale per la formazione e la valorizzazione della filiera, già attiva in oltre 10 Paesi.
Previsti eventi, degustazioni e incontri B2B per rafforzare il posizionamento della Dop come icona del made in Italy.