Il 97,7% degli italiani ama il caffè e il 71% lo beve ogni giorno, secondo la ricerca AstraRicerche per il Comitato Italiano del Caffè diffusa nella Giornata Internazionale del 1° ottobre.

Donne (73%) leggermente più degli uomini (69%), consumo massimo tra i 35 e i 65 anni (oltre 75%).

L’espresso resta l’icona: preferito dal 51,6%, apprezzato al bar (voto 8,06) e a casa (quasi 8).

Per tre italiani su quattro è il caffè più buono, riconosciuto anche all’estero come simbolo di gusto e convivialità.

A casa dominano capsule e cialde (59,5%), seguite da moka (55,2%) e macchine automatiche (34,4%). Cala l’uso delle capsule rispetto al passato, mentre moka e automatiche crescono.

«Il caffè è una bandiera nazionale – ha detto Giuseppe Lavazza – e va tramandato ai giovani come parte del nostro Dna, che ha reso l’Italia famosa nel mondo».