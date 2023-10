Mercoledì 11 ottobre, a Città del Guatemala, presso La Terrazza Italiana – Av. Las Americas 8-42, zona 13 – si terrà un incontro del MAIE GT durante il quale verranno presentati i nuovi coordinatori nazionali, José Sebastián Marcucci Ruiz e Filippo Barone.

Un movimento culturale e politico; uno spazio aperto alla partecipazione individuale o collettiva, uno strumento per difendere i diritti di tutti gli italiani nel mondo. Questo è il MAIE, nato nel 2007 dall’associazionismo di volontariato cattolico, fondato e presieduto da Ricardo Merlo.

“Il rafforzamento organizzativo della comunità italiana all’estero – si legge in una nota targata MAIE – è di grande importanza, poiché occorre promuovere e intensificare il suo ruolo di sostegno e di rappresentanza per una comunità in evoluzione”.

“Sarà compito dei nuovi coordinatori MAIE per il Guatemala focalizzare il proprio ruolo sull’integrazione degli italiani all’estero e sulla rinascita del Sistema Italia, non solo a livello sociale, ma anche commerciale, culturale e politico. Tra gli obiettivi, anche quello di lavorare per contribuire a potenziare i servizi consolari, agevolare le procedure per il riconoscimento della cittadinanza e promuovere il made in Italy”, conclude il comunicato.